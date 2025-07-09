Жара и град: летние погодные аномалии захватили российские города

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В Омске — сугробы изо льда, в Москве и на Ставрополье— палящий зной.

В самый разгар лета Омск накрыл ливень вперемешку с крупным градом. Улицы и дворы моментально побелели. Осадки были такими обильными, что местами образовались сугробы изо льда.

Тем временем на юге страны изнывают от аномальной жары. Так, на Ставрополье, температура может подскочить до критических 42 градусов.

В Крыму пекло не выдержала даже техника. У одного из самых многолюдных пляжей Ялты взорвался самокат, стоящий на зарядке.

Москва сегодня раскалилась до 33 градусов, и это не предел. В Петербурге жару ждут к выходным.