«Убивать не нужно»: что делать, если на участок заползла змея

Герпетолог Черлин: не нужно убивать змею, если она заползла на ваш участок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

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Эксперт также рассказал о местах, где пресмыкающиеся могут прятаться.

Из-за жары, которая установилась в столице и ее окрестностях, змеи стали искать укрытие в более прохладных местах. Порой люди могут натолкнуться на них неожиданно и испугаться. Герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин рассказал в беседе с URA.RU о том, где вероятность встречи со змеями увеличивается и что таком случае предпринимать.

Где можно встретить змей?

Эксперт отмечает, что в первую очередь в жару змеи ищут места, где можно спрятаться от солнца. На природе это могут быть камни, заросли, корни деревьев, гнилые пни, канавы, карьеры или осушенные торфяники. Рядом с дачами и другими местами обитания людей пресмыкающиеся выбирают подвалы, кучу дров или щели под деревянным крыльцом.

Какие змеи чаще всего встречаются?

Как отмечает Черлин, в Москве и Санкт-Петербурге вероятнее всего вы натолкнетесь на обычного ужа. У этих змей есть особенность внешнего вида — с двух сторон головы находятся большие желтые или беловатые пятна. Гадюки, по словам эксперта, избегают присутствия людей.

Что делать в случае столкновения?

Специалист поделился, что змеи не станут нападать первыми и преследовать человека, если он не будет им угрожать. Скорее всего, они испугаются и спрячутся в ближайшем укромном месте.

«Лучше всего аккуратно смести ее веником в ведро и вынести за пределы участка, выпустив в лес или траву. Даже если это гадюка, она не будет кидаться. Убивать змей не нужно, это абсолютно лишнее», — уточнил эксперт.

Как снизить шанс их появления?

По словам эксперта, полностью исключить появление змей на дачном участке нельзя. Однако минимизировать эту вероятность можно. Нужно убрать или сократить их потенциальные укрытия, закрыть щели и вентиляционные отверстия подвала и дома мелкой сеткой, поддерживать порядок на участке, предотвращать возникновение грызунов (пищи для змей) и открытой воды.

Признаки присутствия змеи.

Специалист уточнил, что заметить пресмыкающихся не так просто, ведь они ведут скрытный образ жизни. Но, если вдруг вы найдете линялую кожу, то это верный признак появления змеи.

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