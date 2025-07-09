Отомстил за пощечину? «Разборки» Макрона и его жены снова попали в объективы

Фото, видео: Reuters/Alberto Pezzali; 5-tv.ru

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Французского лидера не смутили ни журналисты, ни британский премьер-министр.

Первая леди Франции Брижит Макрон дважды попыталась взять за руку своего мужа, президента Пятой республики Эммануэля Макрона, но он ей не ответил. Супруги попали в объективы во время своего визита к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Брижит и Эммануэль прибыли на Даунинг-стрит, чтобы навестить Стармера и его жену. Они проходили мимо журналистов и оживленно беседовали. Внезапно французский лидер остановился, словно пораженный одной из реплик супруги, и застыл с озадаченным выражением лица.

На кадрах видно, как после приветствия с четой Стармеров Брижит пытается взять Эммануэля за ладонь и за локоть, но тот отводит руку. Неловкий момент повторяется, когда семьи позируют для совместного фото.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон и его супруга попали в объектив во время неловкой сцены у трапа. Президент Франции попытался подать руку жене при выходе из самолета, но она проигнорировала его жест — и это на глазах у британского монарха.