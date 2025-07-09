Банановый король и фанат Ольги Бузовой: что известно о Владимире Кехмане

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Утром 9 июля центральный аппарат СК провел обыск у театрального деятеля и бизнесмена.

Центральный аппарат СК провел обыск у главы МХАТ им. Горького и Михайловского театра Владимира Кехмана, который только недавно вернулся из зарубежной поездки.

Что известно о личности театрального деятеля и уголовном деле, связанным с ремонтом исторического здания театра?

Общая информация

Владимир Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве. Учился он в Самарском государственном педагогическом университете на факультете иностранных языков.

У бизнесмена есть жена по имени Ида и трое детей. Известно, что Кехман на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Диагноз ему поставили более десяти лет назад.

Карьера

В 22 года Кехман попадает по знакомству на должность заместителя гендиректора госкомпании «Росоптпродторг» (бывшая «Росбакалея», единолично отвечавшая в СССР за всю существующую бакалею — Прим. ред.). Через год он основывает две собственные посреднические фирмы, которые помогли ему сколотить капитал.

В 1990-е годы была создана компания Joint Fruit Company (JFC), в распоряжении которой потом оказались крупнейшие банановые плантации Эквадора и Коста-Рики. Так появился бренд «Bonanza!». В 2012 году компания была признана банкротом.

У бизнесмена есть три ордена: Даниила Московского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Награды ему вручили за активное участие в финансировании и реставрации храмов.

В 2015 году Кехман стал генеральным директором Новосибирского оперного театра после скандальной постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина.

Тогда прокуратура Новосибирска возбудила административные дела в отношении режиссера «Тангейзера» Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича, который допустил к показу оперу, «оскверняющую предметы религиозного почитания».

МХАТ Кехман возглавил в октябре 2021 года после того, как с этого поста была смещена народная артистка СССР Татьяна Доронина — на ее месте несколько месяцев был режиссер Эдуард Бояков.

Вместе с этим бизнесмен на протяжении многих лет является художественным руководителем легендарного Михайловского театра — на его деньги, 500 миллионов рублей, был сделан ремонт старинного здания на Площади искусств в Санкт-Петербурге, а также приглашены различные звезды. С 2007 по 2015 год он занимал там пост генерального директора.

Скандал с Бузовой

Кехман открыто критиковал деятельность Боякова, говоря, что тот фактически развалил театр. Особенно его возмутило, что бывший глава МХАТ приглашал играть на легендарную сцену певицу Ольгу Бузову.

«Когда я сюда пришел, на спектакль, где играла Бузова, было продано 220 билетов в зале на 1380 мест. Если какой-то один идиот купил билет за 50 тысяч — то что, ради этого сохранять постановку в репертуаре? Смешно! Это все дешевый пиар Боякова», — негодовал Кехман в интервью с aif.ru в 2022 году.

Он также навал ту ситуацию в интервью с MK.RU «апофеозом пошлости и мерзости, который оказался на этой серьезной сцене». Тогда новый глава предложил провести реформу в стенах театра, сделав упор на классическое искусство, а не «хайповые постановки».

Однако уже через несколько недель после критики Бузовой глава МХАТ встретился с певицей и признался, что она ему очень понравилась.

Уголовное дело

Согласно предварительным данным, утренний обыск связан с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены, его возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по материалам ФСБ. По данному делу проходят несколько неустановленных лиц.

Реконструкция всего исторического здания МХАТ им. Горького была начата несколько лет назад. Планы были грандиозными: обновление сцены, улучшение акустики, модернизация зрительного зала.

Кехман лично курировал этот проект. Однако работы затянулись на годы, стоимость проекта росла, и все это вызвало огромное количество вопросов у других.

Работы над реконструкцией старой сцены также тянулись годами и должны были завершиться по плану к октябрю 2025 года. О каких суммах идет речь пока что неизвестно.

В данном случае Кехман выступает как свидетель и не был задержан. Другие детали пока не разглашаются.

Владимир не в первый раз оказывается под прицелом правоохранительных органов. Ранее его уже обвиняли в мошенничестве, связанном с его бизнесом — компанией JFC. В 2012 году несколько банков обвинили менеджеров организации в хищении кредитных денежных средств.

В 2017 году уголовное преследование Кехмана в России было прекращено из-за истечения срока давности, но Высокий суд Лондона в 2018 году признал его виновным в обмане банка при получении кредитов.

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