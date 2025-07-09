Ракова рассказала о результатах работы сервиса электронных рецептов

Фото: департамент здравоохранения Москва

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QR-код можно предъявить во всех аптеках департамента здравоохранения Москвы.

За четыре года врачи столичных поликлиник оформили свыше 75 млн электронных рецептов с QR-кодом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря созданию единой цифровой платформы здравоохранения мы смогли сделать привычные вещи еще удобнее. С 2021 года жители Москвы могут получать лекарства по электронному рецепту, просто показав его QR-код на мобильном устройстве. Сервис доказал свою востребованность», — отметила Ракова.

По ее словам, для оформления электронного рецепта врачу требуется около 30 секунд. При этом раньше на заполнение бумажного бланка могло уйти несколько минут. «Риск ошибок при выписке препаратов минимален. Кроме того, его не нужно печатать, нельзя потерять, забыть или повредить, он всегда под рукой, в смартфоне. К тому же, это и вопрос безопасности пациентов: QR-код рецепта не получится подделать, а многократная покупка одного и того же препарата в различных аптеках исключена», — добавила заммэра.

Если смартфон пациента разрядился, QR-код льготного рецепта можно распечатать в инфомате в поликлинике, отсканировав полис ОМС.

Сегодня все городские поликлиники Москвы оформляют электронные рецепты с QR-кодом: как на получение льготных препаратов, так и на приобретение лекарств за полную стоимость. Электронные рецепты принимают во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. В аптечных пунктах при городских поликлиниках пациенты также могут предъявить полис обязательного медицинского страхования вместо QR-кода для получения препарата по льготному электронному рецепту. В текущем году электронными стали и рецепты на медицинские изделия.

Все лекарственные назначения врача фиксируются в разделе «Мои рецепты» электронной медицинской карты пациента. Информация хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Пациент в любой момент может просмотреть все детали назначений.