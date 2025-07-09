«Столото» объявил победителей первого этапа конкурса грантов для НКО

Фото: 5-tv.ru

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Некоммерческие организации получат по 600 тыс. рублей на реализацию своих проектов

Cовет по благотворительной деятельности крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото» выбрал четырех победителей первого в 2025 году конкурса грантов для некоммерческих организаций. Все они получат по 600 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Финансовую поддержку получит столичный благотворительный фонд «Спина бифида» и некоммерческая организация «Наш солнечный мир», а также камчатское региональное отделение «Российского Красного креста» и Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области (Екатеринбург).

«Первый конкурс грантов 2025 года показал рекордный интерес — мы получили более 225 заявок, что на 56% больше, чем в прошлом году. Выбрать победителей было непросто: среди проектов было много по-настоящему важных социальных инициатив. По традиции мы распределили средства между проектами, направленными на развитие инклюзивного спорта и помощь детям-сиротам, людям с инвалидностью, пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, мы стремимся развивать социальную деятельность и для этого запустили фандрайзинговую платформу «Вместе для других», где можно поддержать благотворительные проекты, не выигравшие грант, но заслуживающим внимания», — рассказала директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Например, фонд «Спина бифида» выиграл грант на оказание помощи детям-сиротам с диагнозом spina bifida (расщепление позвоночника), проживающих в детских домах. Организация «Наш солнечный мир» направит средства на реализацию проекта «Малыш», цель которого адаптировать к жизни в коллективе детей дошкольного возраста с аутизмом и другими заболеваниями в ментальной сфере. Отделение «Российского Красного креста» вложит средства в проект «Техника ухода», который направлен на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в домах престарелых и находящихся на социальном обслуживании. Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области выиграла грант на финансирование турнира по адаптивному футболу среди детей 7-16 лет из специализированных учебных учреждений и коррекционных школ-интернатов.

В четвертом квартале этого года проведут еще один конкурс грантов — между победителями распределят еще 2,4 млн рублей.