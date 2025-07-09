Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Весь процесс займет всего несколько секунд.

Участникам СВО и их семьям больше не придется приносить бумажные справки, чтобы подтвердить свое право на получение льгот.

Весь процесс будет происходить автоматически и занимать всего несколько секунд. Новую систему разработало Минобороны совместно с Минцифры.

«На сегодняшний день создана витрина данных Министерства обороны РФ. Прежде всего планируется без дополнительных бумажных справок за максимально быстрый период получить федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки, используя сведения из витрины данных министерства обороны. А часть региональных мер поддержки со временем будут оказываться даже в проактивном режиме, о чем местные власти будут уведомлять заявителя», — рассказала статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

В настоящее время 110 тысяч наших бойцов уже получили справки об участии в СВО в режиме онлайн через «Госуслуги». С помощью этих электронных документов теперь можно подтвердить льготу при поступлении в вуз Такой возможностью воспользовались более восьми тысяч человек.