Песков: Россия ждет от США новых усилий по урегулированию на Украине

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Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на «починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

Несмотря на новые поставки оружия, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжат прилагать усилия к мирному урегулированию украинского конфликта.

Кремль поддерживает недавнее заявление американского лидера о том, что сделать это будет намного сложнее, чем казалось в начале. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость. Вы знаете, что Россия ожидает сейчас от украинской стороны предложения по третьему раунду. Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. И каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.