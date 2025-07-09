Недобросовестные автодилеры оставили без денег и машин порядка 40 клиентов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

После получения необходимой суммы компания переставала выходить на связь.

Вместо дорогих иномарок — потерянные миллионы. Десятки клиентов по всей стране остались без денег после обращения в известную компанию, которая обещала быстро и по привлекательной цене доставить машины из-за границы. А чтобы создать иллюзию надежности — даже приглашали профессиональных актеров, которые снимались в их рекламе.

Однако после получения необходимой суммы от клиента бизнесмены переставали выходить на связь. Об афере всероссийского масштаба — корреспондент «Известий» Антон Шлячков.

Дмитрий Ведерников привыкает ходить пешком. В его руках теперь не ключи от машины, как это было раньше, а договоры. Согласно бумагам, он сдал свой автомобиль по программе трейд-ин компании «RTS-Auto». В организации транспорт приняли, его стоимость оценили почти в семь миллионов рублей. За эти деньги мужчине обещали привезти немецкую иномарку с небольшим пробегом из Кореи. Но машину не пригнали до сих пор, а менеджеры организации перестали выходить на связь.

«Деньги терялись с момента передачи потерпевшими денег либо машин менеджерам. Дальше менеджеров они уходили куда-то. Никто не знает, куда», — рассказал пострадавший Дмитрий Ведерников.

Клиентов также заманивали выгодными предложениями. Якобы сотрудники досконально изучали конкурентов, имели проверенных поставщиков из-за рубежа и почти всегда могли отыскать подходящий вариант по цене ниже рынка.

«При желании такой вот BMW тоже можно было приобрести у автодилеров. Конечно же, его цена варьировалась в зависимости от года выпуска, комплектации и пробега. По словам пострадавших, аналогичная модель 2020 года обошлась бы клиенту в сумму около пяти миллионов рублей. При том, что по России средняя цена на такие машины достигает семи миллионов. Выгодная математика для клиента. Вот только как бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так и заниженные цены часто оказываются уловками мошенников», — отметил корреспондент.

Дмитрий написал заявление в полицию. Теперь он уверен, что компания изначально не планировала исполнять обязательства честно.

«Разочарование не то, чтобы в людях. А вообще в системе. Каким образом в нашей стране, в правовом государстве могут и существуют такие подразделения, такие компании, которые массово обманывают людей? Массово», — поделился Ведерников.

Известно, как минимум, о сорока пострадавших от действий нечестных автодилеров. Мы встретились с еще одним недовольным клиентом. Александр Коломенцев занимается социальным предпринимательством. Его организация помогает инвалидам. В какой-то момент им потребовался новый автомобиль, чтобы начать проводить экскурсии по достопримечательностям столицы для малоподвижных людей. Машину заказали из-за рубежа. А дальше по отработанной схеме. Бизнесмен перевел на счета «RTS-Auto» более трех миллионов рублей. В итоге остался без денег и машины.

«В теории, я думаю, человек пятьдесят в месяц могли бы мы повозить на этом автомобиле. В основном, все прикованы к инвалидным коляскам, редко выбираются из дома. А им жить хочется все равно полноценной жизнью», — рассказал пострадавший Александр Коломенцев.

Автоцентр действует с 2012 года. Есть два офиса: один — в Москве, второй — во Владивостоке. Бизнес набирал обороты. Для привлечения новых клиентов рекламировать услуги даже приглашали актеров.

Мы отыскали этого представительного мужчину с видео. Его реальное имя — Сергей Шендрик. Он оказался нанятым актером. В чем сам нам и признался в телефонном разговоре.

Принадлежит фирма некому Олегу Колобову. В феврале этого года он зарегистрировал новую компанию, которая также занимается торговлей автомобилями. Руководитель столичного отделения Андрей Грубенко утверждает, что начальство полностью обрубило с ним связь. По его словам, он лишь занимался координацией клиентов и сотрудников. За доставку машин отвечал Колобов. И якобы в обмане людей замешан он один.

Клиенты надеются, что их заявления в полицию не останутся без ответа. Они хотят справедливости: виновников — наказать, деньги — вернуть.