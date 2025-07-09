СК возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на пляж в Курске

СК возбудил уголовное дело о теракте на пляже в Курске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Симоненкова; 5-tv.ru

Жертвами стали три человека, раненого пятилетнего ребенка доставили в Москву.

В Курске жертвами террористического киевского режима стали три человека. Еще несколько получили серьезные ранения после удара беспилотниками по пляжу. Одного из раненых, пятилетнего ребенка, сегодня экстренно доставили на лечение в Москву. Украинские боевики прицельно били по мирным жителям. Причем — дважды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вся последняя информация с места трагедии — у корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

Территория городского пляжа по-прежнему оцеплена. Здесь работают оперативные службы — в частности, инженерно-техническое отделение Росгвардии. Проходят следственные действия, чтобы подтвердить факт террористической атаки ВСУ. На отдыхающих они били целенаправленно.

Напомню, три человека погибли на месте, еще семь ранены, в том числе пятилетний ребенок.

Местные жители, да и не только, часто приезжают на этот пляж, чтобы отдохнуть, загорать, а также отметить праздник. Вчера, напомним, был День семьи, любви и верности. Именно этим воспользовались ВСУ.

«По словам очевидцев, беспилотник сдетонировал с задержкой уже на земле. Он был начинен такими поражающие элементами тяжелыми металлическими шариками. Радиус поражения был большой. Двое мужчин бросились на помощь маме с сыном — буквально тушили ребенка», — рассказывает корреспондент.

Один из них погиб, второй в реанимации.

«Взрыв был с опозданием немножко, как я слышал. И вот этот взрыв унес нашего товарища, и второй сейчас лежит в реанимации», — рассказал руководитель КОО Всероссийская организация «Боевое братство» Леонид Гнездилов.

В Курске радовались долгожданныму лету, очень долго была пасмурная, холодная погода. И вот неделя, как установилась жара. Поэтому посещаемость на пляжах, естественно, выросла.

Еще один погибший — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей. В этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил.

Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского.