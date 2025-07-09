Умерла народная артистка России Галина Карелина

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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За 69 лет актриса создала более 60 ролей современного и классического репертуара.

Народная артистка России Галина Карелина ушла из жизни в возрасте 94 лет, сообщил Александринский театр.

За 69 лет служения актриса создала более 60 ролей современного и классического репертуара, которы стали заметными вехами в истории театра.

Последнии роли в репертуаре Карелиной — Бабушка в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и Дама в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась заслуженная артистка России и дрессировщица Нина Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

Корниловой было 98 лет. Талант и преданность искусству артистки оставили «неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», заявили в пресс-службе.