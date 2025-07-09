«Роскосмосу» до 2036 года выделят четыре триллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Деньги пойдут на поддержку конкурентоспособности госкорпорации.

Правительство России направит на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса» четыре триллиона рублей, деньги будут выделены в рамках нацпроекта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым.

Также глава правительства РФ отметил, что нужно увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. И добавил, что российский бизнес очень заинтересован в участии в космических проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сформулировал три основные задачи, которые стоят перед Россией в космической сфере. Это сохранение и закрепление технологического лидерства, обеспечение своей национальной безопасность в той части, в которой используются космические технологии. И также важно занять достойное место на рынке космических услуг.

Ковальчук напомнил, что наш народ долгое время был первопроходцем в космосе. Мы запустили первый спутник, отправили к звездам первого в мире мужчину, а за ним и первую женщину. Кроме того, мы имели первые орбитальные станции.