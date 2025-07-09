Захарова: возобновление США поставок оружия Украине не приведет к миру

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

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Последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить.

Решение США возобновить поставки оружия Украине не поспособствует решению конфликта дипломатическим путем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В США вновь «прозвучали заявления о возобновлении» поставок после анонсированного ранее решения об их приостановке. Захарова подчеркнула, что последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить.

«Предстоит оценить последствия таких шагов. Уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины, киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому, вроде, вот это самое мировое сообщество, в том числе и западное, теперь всех призывает», — указала дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей. Удар по городскому пляжу в Курске — наглядная демонстрация. В результате атаки три человека погибли и шесть пострадали.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в числе пострадавших из-за атаки ВСУ есть женщины и ребенок.