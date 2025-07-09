ФСБ остановила попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ Росси; 5-tv.ru

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Злоумышленник после совершения преступления планировал уехать на Украину.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку диверсионно-террористического акта в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ведомства, задержанный гражданин России поддерживал связь с украинской стороной и планировал после совершения преступления выехать на Украину для участия в боевых действиях. Злоумышленник намеревался подорвать железнодорожный мост с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), которое хранилось в тайнике.

Во время задержания при изъятии СВУ подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте инцидента были изъяты готовое к применению СВУ массой 11 килограммов, пистолет Макарова с боеприпасами, а также другие вещественные доказательства.

По факту происшествия следственным отделом УФСБ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с незаконным оборотом и изготовлением взрывчатых веществ и устройств. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о террористическом акте.

Кроме того, уголовное дело о теракте было возбуждено после атаки украинских беспилотников на городской пляж в Курске, где погибли три человека. По информации Следственного комитета РФ, 8 июля 2025 года в вечернее время военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно нанесли удар по пляжу в Курске.

«В результате три человека погибли. Кроме того, семь человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка», — сказано в сообщении СК РФ.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили фрагменты беспилотника и поражающие элементы, предназначенные для максимального ущерба местным жителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге.