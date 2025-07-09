В ожидании курьера: какие блюда не стоит заказывать в жару

Эксперт Абдуллаева: в ожидании курьера кремовые десерты и суши могут испортиться

Фото: 5-tv.ru

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Популярные сервисы, так спасающие летом, могут стать источником серьезных проблем.

Летом риск пищевых отравлений возрастает, особенно при заказе еды через сервисы доставки. Как рассказала Life.ru заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Асият Абдуллаева, некоторые продукты в жару могут стать серьезной угрозой для здоровья.

Эксперт напомнила, что задержка курьера в часы пик может привести к тому, что собранный заказ подолгу находится без охлаждения, что особенно опасно для скоропортящихся продуктов. Абдуллаева выделила целый ряд позиций, от которых лучше отказаться.

В первую очередь, это готовые блюда без термической обработки, такие как тартары, суши и роллы — при нарушении температурного режима они быстро становятся опасными. Также в зону риска попадают кремовые десерты: торты и пирожные со сливочным, белковым или заварным кремом вне холодильника становятся рассадником бактерий.

Кроме того, по словам специалиста, нельзя заказывать продукты с коротким сроком хранения, включая йогурты и свежую молочную продукцию.

«Салаты, заправленные майонезом, — это опасный готовый продукт, поэтому в жару он может испортиться, и его уже привезут несвежим», — добавила эксперт.

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