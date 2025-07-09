Последствия стихии: Ярославль пережил мощный ураган

Фонарный столб упал на ребенка во время урагана в Ярославле

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Едва не погиб ребенок — на него упал фонарный столб.

Жители Ярославля приходят в себя после урагана. Все службы сейчас работают в усиленном режиме.

Больше тридцати бригад восстанавливают нарушенное электроснабжение, расчищают дороги и тротуары от завалов. Порывы ветра достигали двадцати метров в секунду. В городе повалены деревья, столбы и рекламные щиты. Серьезно повреждены десятки автомобилей. Владельцам предстоит дорогостоящий ремонт.

Во время шторма едва не погиб ребенок. Он возвращался домой, и уже во дворе на него упал фонарный столб. На помощь бросились очевидцы.

«Всем миром, кто здесь был, помогали, столб поднимали. Было тяжело. Видимо, в большом шоке болевом. Его унесли на носилках, врачи приехали, забрали на носилках», — рассказал очевидец Илья Горбунов.

Еще один ребенок пострадал во время разгула стихии в Подмосковье. 12-летняя девочка сидела в припаркованной машине, когда сверху упало дерево. Все из-за штормового ветра.

Во время бури без света остались несколько населенных пунктов. Коммунальные службы работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение. Устраняют последствия шторма и в Истре, там на дорогу упала вышка сотовой связи и перекрыла проезжую часть. Спасателям пришлось привлечь спецтехнику.