Выкуп и похищение: мошенники начали использовать новую схему обмана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Злоумышленники распространяют среди россиян опасные предложения.

Мошенники убеждают россиян скачивать опасные приложения. Как выяснили «Известия», злоумышленники представляются сотрудниками банков либо операторами сотовой связи. К примеру, они могут связаться с жертвой и предложить обновить договор. Для этого якобы нужно установить специальное программное обеспечение.

Также человеку предлагают скачать новую версию банковского приложения, чтобы получить бонусы или защитить счет от подозрительных операций. В результате владелец смартфона фактически передает управление телефоном мошеннику, аферист может потребовать выкуп или похитить пароли, документы и персональные данные.