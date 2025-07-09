Мощное наводнение снесло жилые дома в американском штате Нью-Мексико
Разрушительное наводнение обрушилось на Нью-Мексико
Фото, видео: www.globallookpress.com/Blanca E. Gutierrez; 5-tv.ru
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Власти объявили чрезвычайное положение.
Разрушительное наводнение обрушилось на американский штат Нью-Мексико после проливных дождей.
За считанные минуты улицы скрылись под водой. А течение было настолько сильным, что сносило целые дома и деревья.
По данным СМИ, в результате наводнения погибли три человека, двое из них дети. Власти штата объявили чрезвычайное положение.
Сейчас на месте работают поисково-спастельные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и тем, кто оказался в ловушке из-за бурных потоков воды.