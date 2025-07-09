За считанные секунды: потерянный багаж в Пулково теперь можно поискать с помощью ИИ

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Нейросеть распознает параметры и фиксирует повреждения.

В петербургском аэропорту Пулково искусственный интеллект будет искать потерянное имущество. Речь о новой системе поиска багажа, которая способна за считанные секунды выяснить судьбу утраченного чемодана.

Специальный сканер не просто фиксирует данные, а самостоятельно распознает все особенности багажа, включая повреждения, и мгновенно обрабатывает информацию. А для максимальной эффективности система постоянно самообучается. Корреспондент «Известий» Анастасия Репикова все узнала о новой технологии.

Болонья — Москва. Такой маршрут с пересадкой в Стамбуле выбрала Екатерина Гранато. Получить свой багаж пассажирка должна была по прилету в столицу. Но вернуться домой пришлось с пустыми руками — чемодан где-то потеряли.

«Со мной случилась истерика. Я была крайне растеряна, расстроена несомненно, потому что там были подарки, сувениры, одежда, обувь и прочие ценные вещи», — заявила жительница Нижнего Новгорода Екатерина Гранато.

Чемодан нашли лишь спустя неделю. Вернуть обещали в ближайшее время. А вот пассажирка Пулково со своим багажом уже мысленно попрощалась. Она тоже планировала лететь с пересадкой, но рейсы переносили один за другим. Чтобы не опоздать на самолет, пришлось сдать старый билет и взять новый.

«Ждала багаж около полутора часов. Я не могла подойти к стойке, потому что там была одна девушка и ее все с разных сторон давили. Мне пришлось его бросить и бежать чисто на регистрацию, чтобы успеть. Я не знаю, где он сейчас», — рассказала одна из пассажиров.

По данным Международной ассоциации воздушного пространства, ежегодно в мире теряется больше 25 миллионов чемоданов. И происходит это чаще всего во время пересадок. В среднем на поиски уходит два — три дня. Свести этот срок к минимуму поможет аппаратно — программный комплекс с искусственным интеллектом. Такая новинка в тестовом режиме работает в аэропортах Кольцово и в Пулково.

Вот так выглядит новый помощник — как обычный сканер. Но внутри умная система, главное преимущество которой — это скорость. Раньше на описание чемодана уходили минуты, а то и часы. Искусственный интеллект справляется за считанные секунды.

Интерфейс максимально понятный. Нужно просто положить чемодан на сканер, и комплекс считывает все — цвет, вес, характерные повреждения и остатки багажных бирок. То же самое и с другим багажом. Например, музыкальными инструментами.

«Если вдруг система видит поломку там, где ее нет, или она не видит существующую поломку, то мы дорабатываем это вручную, передаем информацию разработчику, и они учат искусственный интеллект находить повреждения, ошибки еще лучше. То есть мы еще в процессе обучения», — рассказала руководитель отдела розыска багажа аэропорта «Пулково» Анна Савельева.

Самостоятельно комплекс заполняет и заявку на поиск пропавшего багажа. Сразу после этого она автоматически попадает в систему розыска, которую внедрили в Пулково еще в 2022 году. Сервис позволяет аэропортам и авиакомпаниям работать в едином

информационном пространстве. За обе разработки отвечает одна и та же компания.

«Станция Бэкспойс к настоящему моменту определяет багаж с точностью не хуже, чем среднестатистический агент службы перевозок. Однако благодаря тому, что мы постоянно продолжаем обучать наши нейросети, ответственной за распознавание, то качество этого распознавания неуклонно растет. И мы уверены, что в ближайшее время оно превзойдет возможности человека», — заявил директор по цифровойтрансформации компании разработчика «Авиакод» Константин Панев.

И доверия к новой системе будет даже больше, уверены психологи. Ведь потеря багажа, особенно когда только прилетаешь на отдых, это тот еще стресс.

«Когда мы подходим и тыкаем на кнопочки, чтобы найти наш багаж, нам достаточно комфортно, потому что мы понимаем, что процедура имеет четкий алгоритм, что сейчас нас проведут по всем нюансам, что компьютер проверит все варианты и оперативно найдет ответ. Плюс, как правило, когда мы пользуемся техническими, технологичными помощниками, мы видим процесс. Ну то есть что? Компьютер отсмотрел, скажем, 50% всех багажей», — рассказал психолог, старшийпреподаватель кафедры социальных технологий в Северо-Западном институте управления РАНХиГС Даниэла Шандлоренко.

С помощью нового комплекса с марта в Пулково обслужили уже больше тысячи пассажиров. Каждому из них вернули чемоданы в целости и сохранности. И в планах разработчиков - расширить географию. Такие комплексы могут появиться во всех аэропортах страны. А значит, путешествия станут гораздо спокойнее.