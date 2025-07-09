Тематическая вечеринка: Алеся Кафельникова устроила праздник мечты для дочки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Гости пришли в необычных костюмах.

Модель Алеся Кафельникова устроила праздник для своей дочки в честь ее дня рождения — малышке Киаре исполнилось четыре года. Кадрами мероприятия она поделилась в соцсети.

Тематика вечеринки была фантазийной. Гости пришли в необычных костюмах. Саму девочку облачили в наряд Русалочки, и она позировала у бассейна вместе с аниматором в похожей одежде.

К подготовке Алеся подошла вдумчиво: заказала тематический торт, выбрала для Киары второй наряд — яркое платье, а также сделала дочке макияж со стразами и прическу с блестками.

На столе большой выбор блюд — экзотические фрукты, овощи, соленья и другие закуски. Дети могли угоститься попкорном и провести время на большом батуте.

Впервые стала мамой Алеся Кафельникова в июле 2021 года, отец девочки — бизнесмен Георгий Петришин. Модель мечтает о большой и дружной семье, поэтому в будущем хочет родить второго, а возможно, и третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алеся Кафельникова прошла путь от зависимости до материнства.