В Подмосковье сильный ветер повалил вышку связи и деревья

Фото: © РИА Новости/Корниенко Евгения

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Сотрудники спецслужб устраняют последствия.

В результате сильного ветра была повалена вышка связи и 12 деревьев в Подмосковье. Об этом стало известно из сообщения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в соцсети.

Как уточнили в источнике, подобные случаи были отмечены в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Клину.

Минтранс Московской области также сообщал, что сотрудники специальных служб начали устранение последствий природной стихии.

В ведомстве предупредили, что местами по области продолжает идти дождь, а также возможен ветер. В отдельных районах Подмосковья прогнозируются крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами 20–25 метров в секунду. В случае ЧС необходимо оперативно звонить по номеру 112.

Граждан предупредили, что необходимо парковаться в безопасных местах и проявить предельную внимательность за рулем автомобиля. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее 5-tv.ru писал, что тропические грозы накроют Московский регион.