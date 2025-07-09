Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Фото, видео: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein; 5-tv.ru

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При атаке были ранены семь человек.

Все трое погибших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске были мужчинами. При этом один из них — сотрудник Росгвардии. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв», — отметил политик.

Погибшего представят к государственной награде.

Всего при атаке были ранены семь человек. В числе пострадавших — пятилетний мальчик, у которого зафиксированы осколочные ранения и ожоги разной степени тяжести. Пятеро человек, включая несовершеннолетнего, в тяжелом состоянии. В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь, добавил Хинштейн.

«Уверен, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам!» — сказал врио губернатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека.