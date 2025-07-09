Охрана премьера Швеции «сливала» в сеть маршруты его перемещений

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Roni Rekomaa; 5-tv.ru

Информация с точными датами и временем передвижений выкладывалась через фитнес-приложения.

Грандиозный скандал спровоцировали личные телохранители премьер-министра Швеции Кристерссон, которые, как выяснилось, последние несколько лет выкладывали в открытый доступ все маршруты перемещения своего шефа. Фактически они нарушили главное правило всех служб охраны — это секретность.

Телохранители премьера оказались людьми очень спортивными, но недалекого ума, поэтому все передвижения с точными датами и временем у них выкладывались в открытые профили фитнес-приложения. Идеальные данные не только для профессионального убийцы, но даже для обычного психопата. После такого всю секретную службу Швеции можно в полном составе отправлять в отставку.