Макрон и его супруга попали в объектив во время неловкой сцены у трапа

Фото, видео: Reuters/JEANNE ACCORSINI; 5-tv.ru

Президент Франции попытался подать руку жене при выходе из самолета, но та проигнорировала его.

Появились кадры противостояния, за которым уже не первый год наблюдает весь мир. Мы не знаем, что на самом деле творится в самолете французского президента, но очередной эпизод у трапа между главой Франции Эммануэлем Макроном и его супругой доказывает, что там не все хорошо. На глазах британского монарха глава Пятой республики подал руку супруге, а она ее демонстративно не заметила. Допустим, что между мужем и женой могут быть разногласия, но зачем же так позорить Эммануэля на публике.