В Сараево открыли памятник российскому дипломату Виталию Чуркину

Фото, видео: 5-tv.ru

Монумент получил название «Спасибо за русское «нет» — в память о вето России в Совбезе ООН на резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом.

В Сараево сегодня открыли, пожалуй, самый необычный памятник российскому дипломату Виталию Чуркину. С виду все стандартно, но вот название: «Спасибо за русское «нет».

Сербы говорят спасибо нашему легендарному постпреду в Совбезе ООН, который еще десять лет назад наложил вето на попытку британцев представить события 1995 года в регионе геноцидом. Москва до сих пор придерживается своей позиции. И в Европе это помнят.