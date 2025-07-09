Противоречивые заявления Трампа вызывают растерянность в Киеве и Вашингтоне

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Президент США то приостанавливает, то возобновляет поставки вооружений Украине.

Киев сейчас даже больше трясет не от событий на фронте или российских беспилотников, а после заявлений президента США Дональда Трампа, который в течение нескольких суток может сделать абсолютно противоречащие друг другу заявления. Вроде он только распорядился прекратить поставки Украине вооружений, а сегодня уже вновь их возобновляет. Понятно, что в любом случае Штаты будут давать оружие Киеву. Вопрос в том, что даже подчиненные Трампа не всегда понимают, когда ему верить. Какое уж тут завершение российско-украинского конфликта за 24 часа. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Кто знает, решил ли Трамп заранее, что именно так теперь будет высказываться. Или непосредственно после вопроса журналиста сменил риторику. Новая позиция президента США.

«Я очень недоволен. Для этой войны нет причин», — заявил Трамп.

«Планируете ли вы что-то предпринять в связи с этим?» — уточнил журналист.

«Я вам не скажу. Разве нам не хочется устроить небольшой сюрприз?» — ответил глава США.

Готовит ли он на самом деле какой-то «сюрприз» или это блеф — Трамп знает, что именно эту его часть речи запомнят и будут обсуждать. Но есть ли смысл: он может отказаться от своих слов уже завтра. Это все как с поставками оружия Украине. Все знают, что американский президент их приостановил. Но одновременно все знают, что поставляет.

«Вы сказали, что отправите больше оружия Украине. Но на прошлой неделе Пентагон приостановил поставки. Вы одобрили эту паузу?» — уточнила журналистка.

«Россия убивает слишком много солдат. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное вооружение. Я это одобрил», — заявил Трамп.

«Так кто же приказал остановить поставки?» — спросили его.

«Я не знаю. Это вы мне скажите», — ответил глава США.

Единственное, в чем Трамп постоянен, — прическа, загар и желание рассказывать о себе. Вот и премьеру Израиля он показал картину с покушением. А потом внезапно одобрил военную помощь ВСУ.

Одобрительные возгласы тут же полетели с территории Украины. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак фантазирует о совместных с США проектах. Искусственный интеллект, смертоносные дроны. Но на деле запасов ракет для Patriot у украинской армии в четыре раза меньше, чем нужно, сообщает The Guardian.

Axios пишет: Трамп готов передать Украине немедленно десять ракет. Это какая-то микропомощь. Но зачем об этом кричать-то? Возможно, чтобы в Москве услышали.

«Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать на Украину из США, здесь еще потребуется время для того, чтобы это прояснить окончательно. Пока много идет противоречивой информации», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Еще одно противоречие Трампа: пообещал Зеленскому «содействовать в поиске дополнительных каналов поставки». Другими словами, больше надавить на Европу, чтобы раскошелилась.

«На сегодняшний день я не вижу такого лидерства (Запада. — Прим. ред.). Мы ждем от Европы большего», — сказала заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

На большее Европа сама пока неспособна. Хотя с помощью НАТО наращивает военный потенциал. В МИД России сегодня заявили, там открыто готовятся к военному столкновению с нашей страной.

«Надо готовиться к худшему. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

То есть ситуация на деле не меняется — агрессивный блок НАТО становится все агрессивнее, Россия готова на это отвечать. Трамп тем временем действует по своей коронной схеме «кручу верчу». Но пока от противоречивых заявлений американского президента страдает его аппарат. И в целом вся внешнеполитическая линия США.