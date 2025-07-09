Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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ВСУ атаковали гражданский пляж в Курсе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала атаку на городской пляж в Курске, при которой трое человек погибли и еще шесть пострадали.

По словам дипломата, вооружение на Украину поступает от других государств с целью атаки по детям.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — заявила Захарова.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в числе пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть женщины и ребенок. Сейчас все раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также врио губернатора подчеркнул, что удар вражеские силы нанесли по месту, где были исключительно гражданские люди. Эту атаку, как уточнил Хинштейн, боевики киевского режима совершили умышленно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека. На месте трагедии работают оперативные службы.