Обрела сына мечты: Ани Лорак счастлива во втором браке с испанцем

Ани Лорак засняла танцы с дочкой и сыном своего супруга на видео

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Ребенка мужа она считает подарком судьбы.

Певица Ани Лорак подружилась с сыном своего второго мужа, испанца Исаака Виджраку. Трогательные кадры совместного отдыха на Ибице опубликовала в соцсети дочь знаменитости София.

На видео четырехлетний мальчик — ребенок мужа певицы от прошлых отношений. Ани всегда мечтала о сыне и рада общаться с малышом, танцевать и играть с ним.

Как она призналась, общение с мальчиком для нее как настоящий подарок. Сейчас она надеется, что с Исааком получится стать мамой во второй раз.

До этого исполнительница была в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Мужчина переехал в Киев, чтобы быть рядом с Ани. Однако позже начал изменять звезде, поэтому она подала на развод.

В прошлом году Ани Лорак вышла замуж второй раз. Лорак отмечала, что давно не испытывала такого сильного чувства, как к Исааку Виджраку, и после его появления в ее жизни мир полностью изменился.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лорак показала повзрослевшую дочь и поделилась новостью.