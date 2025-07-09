Недобросовестных строителей с яйцами в стенах могут привлечь к ответственности

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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За компенсацией ущерба следует обращаться к застройщикам.

К ответственности возможно привлечь строителей, которые оставляют в квартирах россиян тухлые яйца. Об этом подробнее в беседе с Lenta.ru рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По словам специалиста, за компенсацией следует обращаться к застройщикам. Также лучше написать заявление в полицию.

«Если строители связываются с жильцами с других номеров — полиция все равно может установить их личности, современные технологии это позволяют. Это один путь. Второй — привлекать непосредственно застройщиков», — пояснила эксперт.

Нечаева отметила, что застройщик в любом случае несет полную ответственность за нанимаемых сотрудников. К тому же она рекомендовала жильцам доводить свои претензии непосредственно ему, чтобы компания была вынуждена за свой счет устранить проблему.

«По соглашению сторон жильцам также может быть выплачена компенсация — собственник может ее потребовать. Если не получается решить вопрос мирно, жильцы могут обратиться в суд. И уже в судебном порядке потребовать у застройщика устранение проблемы и взыскать компенсацию», — добавила юрист.

Накануне стало известно, что в России строители часто начали оставлять яйца в стенах новостроек. Самостоятельно владельцам найти источник запаха не удается, поэтому они покупают информацию у строителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотни семей стали жертвами недобросовестной строительной компании.