Вымогавшим у Смолова деньги за видео может грозить до 15 лет колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Для установления наказания необходимо собрать доказательную базу.

Вымогавшим у футболиста Федора Смолова деньги за видео после его драки в кафе злоумышленникам может грозить лишение свободы от семи до 15 лет. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как отметил специалист, подразумевается статья 163 УК РФ, предусматривающая ответственность за требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевшего и его близких, или иных сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам этого человека.

Поскольку в данном случае, по имеющимся данным, действия совершались организованной группой, а денежные средства были запрошены в особо крупном размере, вымогателям грозит от семи до 15 лет.

«Здесь нужно доказательную базу, конечно, собирать и переписку скринить. Следствию должно быть понятно, что деньги должны были быть уплачены за нераспространение определенных сведений. В этом случае тогда эти люди действительно понесут наказание», — пояснил Соловьев.

У спортсмена вымогали миллион рублей. Он согласился заплатить, однако сумму подняли уже до трех миллионов рублей. В дальнейшем стало известно, что у футболиста требовали 20 миллионов рублей. Смолов написал заявление в полицию.

Потасовка с участием Смолова случилась в кафе утром, 28 мая. Футболит после словесного конфликта ударил двух посетителей. В полной версии видно, что после второго удара мужчина пошел в противоположную сторону ресторана, чтобы извиниться перед сидящими там людям. Затем он ушел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жорин ответил, грозит ли Смолову реальный срок.