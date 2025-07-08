Любовь на улицах: парад семьи в Москве посетили семь тысяч человек

Парад семьи в Москве посетили семь тысяч человек

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Шествие прошло в парке ВДНХ.

Парад семьи в Москве собрал около семи тысяч участников. Об этом сообщил координатор оргкомитета и лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в беседе с РИА Новости.

Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских. Всероссийский парад прошел сразу в 100 городах страны, а в столице его провели в парке ВДНХ под девизом «Россия — семья семей».

Выступая перед участниками, Кормухин подчеркнул важность традиционных семейных ценностей и призвал к поддержке многодетности, подчеркнув, что, по его мнению, без следования духовным ориентирам общество рискует утратить свое будущее.

«Господь сказал нам: „Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею“. Плодитесь — значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь — значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь. Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей… Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем», — заявил Кормухин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Дня семьи, любви и верности в Сочи прошел парад невест.