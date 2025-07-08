«Натягивают сову на глобус»: Жорин ответил, грозит ли Смолову реальный срок

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист угодил в драку в одном из столичных заведений.

Футболисту Федору Смолову не грозит уголовное делу по факту драки в кафе с его участием. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с Газета.ру.

«Чтобы говорить о какой-либо уголовной ответственности, должно быть возбуждено уголовное дело — а, насколько я понимаю, было вынесено постановление об отказе в его возбуждении», — сказал Жорин.

Более того, адвокат указал на то, что у потерпевшего нет претензий в адрес спортсмена, исходя из открытых источников.

Если это правда, то никакой угрозы привлечения к уголовной ответственности для Смолова нет, констатирует Жорин.

Если же постановление будет отменено и отказ обжалуют, то тогда надо будет провести судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести вреда здоровью.

«Когда в подобных ситуациях потерпевшие оказываются влиятельными людьми, бывают случаи, когда „натягивают сову на глобус“ и пытаются заявить о покушении на убийство», — заметил адвокат.

Получается, что реальный срок для футболиста возможен лишь в случае, если дело переквалифицируют по статье 111 о причинении тяжкого вреда здоровью. Что касается слухов о восьми годах лишении свободы, то Жорин отрицает вероятность такого развития событий, так как даже «за убийство дают меньше».

Инцидент с участием Федора Смолова произошел ранним утром 28 мая в заведении на Никитской улице в Москве. На видео футболист вступил в словесную перепалку с двумя мужчинами, которая переросла в рукоприкладство. Согласно одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена

По данным газеты «Спорт-Экспресс», после случившегося у Федора Смолова требовали деньги, чтобы запись не попала в сеть. Известно, что футболист не стал выполнять требования вымогателей, а кадры были обнародованы.

Драка произошла в том же заведении сети «Кофемания», в котором случился инцидент с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 2018 году. Тогда суд вынес решение об их тюремном заключении. Мамаев был осужден на один год и пять месяцев, а Кокорин — на один год и шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Смолов извинился за драку в кофейне. Спортсмен отметил, что пытался урегулировать конфликт миром, но «наткнулся на хамство», а позже и на шантаж. В связи с этим футболист принял решение написать заявление в полицию.