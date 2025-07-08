«Мой красивый малыш»: Анна Асти сообщила о пополнении в семействе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица поделилась с подписчиками радостной новостью.

Певица Анна Asti завела в качестве домашнего питомца лошадь. Радостным известием она поделилась в личном блоге.

«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — подписала фотографию с животным девушка. Снимок показал сайт 7Дней.ru.

Для пользователей Сети решение певицы стало большой неожиданностью. Сама Анна мечтала о лошади много лет. Возможность завести питомца появилась только недавно, после покупки участка земли в одной из деревень России.

Сейчас у певицы перерыв в работе, все свободное время она проводит за городом — следит за строительством дома. По словам Анны, в деревне очень красиво, тихо и спокойно. Когда работы завершатся, исполнительница будет собирать на новом месте близких и друзей.

Лошадь также останется жить за городом. Вероятно, животное отдадут на попечение сотрудником расположенной рядом фермы. По признанию Анны, сама она заниматься новым другом не может, зато планирует выделять средства на его содержания и регулярно кататься, посещая деревню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Асти рассказала о подарке из детства.