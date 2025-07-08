Российские банки за год предотвратили вывод в «тень» полтриллиона рублей

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По словам главы Росфинмониторинга, участники коррупционных схем стали чаще использовать криптавалюту.

Участники коррупционных схем стали чаще использовать криптавалюту. Об этом Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга. На встрече в Кремле Юрий Чиханчин подробно рассказал, как ведомство против действует таким операциям.

По последним данным, российские банки за год предотвратили вывод в теневой оборот полтриллиона рублей. Ликвидированы шесть теневых площадок с оборотом в 11 миллиардов рублей — платформы использовали для вывода денег за рубеж. Еще десять таких же сейчас в разработке службы.

Обсудили на встрече и резкое увеличение спроса на золото, которое также используют в расчетах.

«Да, сейчас немножечко приупало чуть-чуть, хотя активно идет неурегулированность полная обращения с золотом. Мы с Минфином, с Центральным Банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства. Я думаю, что удастся поправить. То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат. Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает прибыль», — сказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

На международной площадке ведомство делает все, чтобы не допустить включения нашей страны в санкционные списки. Идет активное взаимодействие в рамках БРИКС. Страны, в частности, создают систему обмена финансовой информацией.