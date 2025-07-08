Продолжение конфликта с церковью и драка: о противостоянии Пашиняна и оппозиции

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Премьер-министр республики заявил, что «возглавит освобождение» Армянской церкви.

В Армении новый виток противостояния премьера Пашиняна с апостольской церковью и ее сторонниками. Теперь облавы начались на тех, кто участвовал в митингах поддержки Самвела Карапетяна — главы группы компаний «Ташир».

В компаниях, связанных с бизнесменом, идут обыски. А депутаты из президентской партии устроили погром в парламенте. Корреспондент «Известий» Александр Романов следит за ситуацией

Обычный день в армянском парламенте. Правящая партия «Гражданский договор» в очередной раз назвала депутатов от оппозиции «агентами России». Те не остались в долгу, обвинив оппонентов в том, что те — агенты Турции, давно продали интересы страны и постоянно ей вредят. Тогда оппозиционеров просто начали избивать и душить.

А еще одного оппозиционного деятеля, Артура Саргсяна, сегодня правящая партия лишила неприкосновенности.

Накал страстей таков, что достается даже женщинам. Уже за пределами зала заседаний вице-спикер Акоп Аршакян грубо толкнул беременную помощницу другого депутата. Та с трудом удержалась на ногах. Политик, кстати, не извинился.

Сегодня же в Ереване силовики устроили облаву в головном офисе «Электрических сетей Армении».

Силовики не говорят ничего, и это понятно. Единственная «вина» компании в том, что ее совет директоров возглавляет племянник опального бизнесмена Самвела Карапетяна, Нарек Карапетян. Выходя к прессе, он признался, что не сомневается: власти собираются отобрать предприятие.

«По предварительным данным, мы понимаем, что под удар вскоре попадут все наши компании, которые обслуживают население. Власти пытаются оказать давление на персонал», — рассказал председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении» Нарек Карапетян.

Самвел Карапетян был арестован еще в прошлом месяце. Предпринимателя, который открыто выступал против репрессий премьера Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви, обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Кстати, сам Пашинян сегодня пошел дальше, прямым текстом дав понять, что намерен продолжать свой конфликт с Армянской церковью.

«Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына, захвачен антихристовой, догматической, антинациональной, антигосударственной группой, и должен быть освобожден.

Я возглавлю это освобождение», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Власти уже перешли от слов к делу: спецназ прибыл в древнюю столицу страны, первопрестольный Эчмиадзин — там находятся резиденции высших иерархов. Силовики проникли на территорию, и, видимо, тоже будут проводить обыски и аресты.