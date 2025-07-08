Не прошел проверку на качество? Почему ушел в отставку глава Росаккредитации

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В последнее время ведомство сотрясали различные скандалы.

Фигурантом громкого уголовного дела рискует стать теперь уже бывший глава Федеральной службы по аккредитации. Назарий Скрыпник подал в отставку после жесткого дисциплинарного взыскания. Так звучит официальная версия. На самом деле, причиной стали многочисленные скандалы в ведомстве. Среди последних — выдача «липовых» документов на иностранные автомобили, которые завозили в нашу страну. Серию разоблачительных материалов опубликовали «Известия». Как работали серые схемы — напомнит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Главный по аккредитациям в России не прошел проверку на качество. Громкая отставка в не самом публичном, но точно знаковом ведомстве. Своей должности лишился глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. Перед этим чиновник якобы получил жесткий выговор от главы Минпромторга. Причина — скандал с серыми схемами, связанными с сертификаций авто, о котором писали «Известия».

«Именно СБКТС дает зеленый свет на то, чтобы завезти машину в страну из-за границы, а затем спокойно зарегистрировать. Схема простая: в специальной лаборатории, подотчетной Росаккредитации, автомобиль проходит углубленный техосмотр. И если замечаний нет — получает положительное заключение. Но это в теории. На практике — сертификаты штамповали десятками тысяч вообще без каких-либо проверок», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Это один из множества лицензированных испытательных центров. По факту — обычный офис, из оборудования только компьютеры и принтер. Но именно здесь наш китайский кроссовер якобы прошерстили до винтика и признали пригодным для эксплуатации. Деньги за липовый сертификат попросили перевести на карту.



Росаккредитация, которая, казалось бы, должна внимательно следить за подобными вещами и пресекать их на корню, в каждом случае давала заднюю. И даже после нашего расследования проверку лаборатории спустили на тормозах. В итоге, именно при Назарии Скрыпнике «серый» рынок по легализации авто расцвел как никогда.

«Сколько в итоге на наших дорогах машин, которые не соответствуют техническому регламенту — можно только гадать. Красные поворотники, заниженные стандарты выбросов и мощности двигателя — это только то, что на поверхности. А ведь иногда сертификат безопасности выдавали и вот на такую груду металла», — рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«Причина, по которой схема была так востребована, понятна: цены у дилеров улетели в космос, дешевле привезти авто с пробегом из того же Казахстана. И при этом сэкономить на утилизационном сборе. Правда, теперь тысячи водители рискуют остаться вообще без автомобилей», — добавил адвокат Равиль Искандаров.

История с выдачей фальшивых сертификатов, вероятно, стала последней каплей. Скандалы сотрясают Росаккредитацию уже давно. Чего стоят только массовые подделки маркировки «Честный знак» — «Известия «уже показывали, что купить стикер, гарантирующий качество сотен товаров — от питания до запчастей — можно прямо на рынке.

«У нас есть сотрудник, который сам создаст карточки, сам все закажет, сам распечатает. Есть вариант того, что есть компании, которые выступают в этой цепочке как оптовые продавцы. Как будто вы у них купили этот товар, они вам передали с кодами маркировки», — сказали тогда на рынке.

Выдачу всевозможных фальшивых сертификатов поставили буквально на поток. Еще одно расследование нашего телеканала: пытаемся купить подтверждение качества для заведомо плохого товара. И тут тоже все на мази: лаборатории в доле.

И на все это чиновники спокойно закрывали глаза. Теперь проверяющим предстоит выяснить: по халатности, или из корыстных интересов.