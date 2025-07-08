«Черное пятно размером с ладонь»: у жителя Красноярска начался некроз после поездки на автобусе
Житель Красноярская получил сильный химический ожог в автобусе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Молодого человека пришлось госпитализировать.
В автобусе Красноярска 18-летний молодой человек получил сильный химический ожог. Об этом 5-tv.ru рассказала мать пострадавшего.
По словам женщины, врачи диагностировали ее сыну некроз тканей из-за сильного химического ожога, который он получил по пути к другу в автобусе Красноярска.
«Правая ягодица была еще более-менее, а на левой был глубокий ожог, начался некроз. Черное пятно размером с ладонь. Мы собрались, поехали в ожоговое отделение больницы, там ему сказали, что нужна госпитализация», — уточнила родственница пострадавшего.
Садясь в общественный транспорт, молодой человек не обратил внимание на сидения. В пути он почувствовал сильное жжение. Когда пересаживался на другое место, увидел, что кресло, в котором он сидел, мокрое. Путь парень продолжил стоя.
Когда добрался до места назначения принял душ, в котором смыл гелеобразное вещество. Потом этого обработал рану перекисью водорода. После возвращения домой, по совету матери, отправился в больницу.
Молодого человека госпитализировали. Его состояние удовлетворительное, вероятнее всего, пострадавшего выпишут из медицинского учреждения до конца недели.
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