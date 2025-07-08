Татьяна Голикова назвала сумму первых семейных налоговых выплат

Голикова: первые семейные наллоговые выплаты будут от 56 до 189 рублей в год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Программа стартует в 2026 году.

Семейная налоговая выплата будет от 56 до 189 рублей в год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты. — Прим. ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — заявила Голикова.

Данная возможность появится в 2026 году. То есть первые выплаты можно получить уже за текущий 2025 год. Данные цифры были вычислены при пересчете ставки НДФЛ в 6%.

Воспользоваться семейной налоговой выплатой смогут не все. Для этого в семье должно быть не менее двух детей, а средний доход на одного человека не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе. Кроме того, у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.

Для получения этих денежных средств достаточно подать одно электронное заявление.

Сейчас под данную программу попадают около четырех миллионов семей в России с почти 11 миллионами детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средние зарплаты в России вырастут до 100 тысяч рублей.