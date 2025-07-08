Мишустин заявил о росте экономики России вопреки санкциям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Премьер-министр подчеркнул, что все ключевые отрасли продолжают развиваться.

Несмотря на санкции зарубежных стран, все направления экономики РФ показывают положительные продвижения вперед. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выделении правительством России 20 миллиардов на развитие промышленности. Эти деньги отправятся в фонд, в котором уже развивается около двух тысяч проектов. Средства будут расходоваться на льготные займы для еще 50 предприятий.

Как сообщил Мишустин, это «новые возможности для отечественных предприятий». Они помогут дать старт для новых производственных линий, а также создать больше тысячи рабочих мест, что будет дополнительно стимулировать российскую промышленность.

Также ранее сообщалось, что правительство РФ нацелено усилить меры поддержки и помогать россиянам с оплатой коммунальных услуг, а также продуктов. Кроме того, развивается система социальной поддержки, поддержки занятости и помощи семьям с детьми и пенсионерами, ведь даже при уже существующих выплатах у людей остаются финансовые трудности.