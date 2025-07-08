Готовимся к худшему: в МИД РФ рассказали о военных планах НАТО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Евросоюз всерьез рассматривает подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал усиление военных приготовлений Запада, которые, по его словам, становятся все более системными.

Он подчеркнул, что НАТО не просто заявляет о сдерживании, а именно планирует сценарии столкновения с Россией. По его словам, саммит альянса в Гааге, прошедший 24–25 июня, стал ключевым этапом в этой стратегии.

Там страны блока договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году и запустить целый ряд программ по расширению присутствия и укреплению инфраструктуры. Грушко отдельно обратил внимание, что у этих планов есть слабые стороны.

«Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые были недавно приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе», — прокомментировал Грушко.

Тем не менее, он призвал не строить иллюзий, что эти замыслы рассыплются сами собой.

«Я думаю, было выражено единое мнение в ходе нашей сегодняшней встречи, что надо готовиться к худшему, не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца», — заявил замглавы МИД России.

По словам дипломата, Кремль рассматривает происходящее как свидетельство целенаправленной подготовки Запада к эскалации.

«Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — сообщил Грушко.

Он подчеркнул, что Россия в ответ на эти вызовы должна сохранять хладнокровие и последовательно повышать собственные оборонные возможности.

«Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — отметил Грушко.

В числе уже реализованных мер он напомнил о масштабной реорганизации структуры армии: создан Ленинградский военный округ, Московский военный округ, сформирован Карельский корпус, также усиливается системы противовоздушной и противоракетной обороны, укрепляются рубежи бригадной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал о стремлении НАТО продолжать конфликт на Украине.