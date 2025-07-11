Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 14 по 20 июля 2025 года.

Благоприятное время для решения домашних дел, особенно тех, что касаются безопасности, оформления и обновления жилища, а также гармонизации отношений с дорогими вам людьми. Этому способствует импульс, направленный солнечной энергией — он сделает хозяйственные заботы эффективными, как никогда.

Ощутимое влияние на повседневную жизнь начнут оказывать эмоциональные проявления и повышенная интуитивность. На Солнце позитивное влияние оказывают социальные планеты, а потому появляется возможность проявить себя в благотворительной деятельности, получить инсайта и привлечь к себе внимание новыми творческими идеями.

Не будет лишним попробовать свои силы на фриланс-биржах, освоить современные технологии, приобщиться к искусству и творчеству. На этой неделе легко упустить шанс раскрыть в себе новые грани, осознать важные истины, избавиться от груза прошлых проблем, страхов и комплексов. Особенно, если они были навязаны в детстве.

В выполнении домашних дел и служебных обязанностей помогает Сатурн — он наделяет исполнительностью и развитым чувством ответственности. Получится без каких-либо проблем решить вопросы с недвижимостью и строительством. Не доставит хлопот даже переезд или планирование на долгосрочный период. Главное — позволять себе отдыхать.

Знак Рака любезно принимает Солнце. Это лунная среда, так что лучшее решение — отказаться от напряженного графика и окунуться в расслабляющую атмосферу. С этим помогут медитации или фильмы на тему психологии. При этом во взаимодействии с окружающими из-за Меркурия будут доминировать экстравертные ноты.

В царстве Льва Меркурий всячески помогает в творческих проявлениях. Особый успех ждет в деятельности, которая связана с самовыражением, информацией, торговлей и коммерцией. Речь обретает смелый и дерзкий тон, что не будет лишним в рекламных кампаниях. Весьма кстати изменения в поведении придутся также во время общественных мероприятий и обучения ораторскому или актерскому мастерству.

Многие заинтересуются детской психологией. Новые идеи и старые качества можно будет применить на рабочих визитах и переговорах, в медиа-сфере, при работе с текстами, информацией и клиентской базой. В пятницу ситуация меняется — Меркурий поворачивается в ретро-движение. Это период недоразумений, ошибок и опущений, большинство из которых не поддаются логике.

Рушатся планы, намеченные встречи и договоренности. До середины августа лучше решить все насущные вопросы. Можно браться а проекты, но только за те, которые не требуют большого количества времени и возвращения к ним позднее. Неблагоприятный расклад — влияние Лилит.

На умы и мнение публики начинает влиять темная неопознанная энергия. Усиливается хаос в мышлении и субъективизм. Венера находится в Близнецах, она легкая и игривая, но при этом напряжена Марсом. С одной стороны это гарантия обретения популярности, особенно если говоришь то, что думаешь, и активно налаживаешь связи. С другой — вероятность радикальных перемен как в своей жизни, так и в близком окружении.

Повышается активность в обмене информацией, возможен поиск партнера в социальных сетях. Не стоит пытаться сделать все и сразу, это приведет к переутомлению и эмоциональному выгоранию. Эта неделя — не время для важных визитов и свиданий, так как повышается раздражительность и склонность игнорировать интересы окружающих. Это становится помехой на пути к налаживанию отношений.

Энергетика Марса в Деве — залог для качественных преобразований деловых и партнерских отношений. Развитая логика выстроит идеальную цепочку причинно-следственных связей и аргументации при любых переговорах и организационных процессах. Систематичный подход значительно упрощает работу с документами и архивами, а также способствует налаживанию торговых сетей, способствует успешному заключению сделок, помогает переоборудовать рабочее пространство.

Важно уделять внимание здоровому питанию и не допускать перенапряжения на работе.

Овен — гороскоп

Овны будут более эмоционально относиться к вопросам, связанным с работой. Склонность проявлять беспокойство и нервозность создадут нездоровую обстановку.

С людьми, с которыми у вас есть конфликт, ждет наибольшая интенсивность в отношениях. Постарайтесь дистанцироваться от любого дисгармоничного поведения и сосредоточиться на более позитивных аспектах своей жизни.

Единственный способ сохранить внутренний баланс — удержание фокуса внимания на воодушевляющем деле.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы готовы демонстрировать щедрость, легко тратиться на увеселение и отдых. Такое поведение быстро приведет к выходу за пределы бюджета. Азартные игры, аукционы, биржевые операции не принесут выгоды.

Потворство своим желаниям чревато перееданием. Также не рекомендуются романтические свидания и объяснения в любви. Лучше любите себя и повышайте свою самооценку — это оптимальное расписание дел на текущую неделю.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов пропадает энтузиазм к бытовым и домашним делам. Обостряются комплексы, страхи и тревожные состояния, особенно те, что имеют связь с детством.

Особую важность приобретают эмоциональные настроения и родственные отношения. Захочется на это время спрятаться от мира и поразмышлять о своей жизни, найти контакт с душой. Лучшее, что вы можете для себя сделать — это отдохнуть и выспаться, найти отраду в работе на земле, занятии психологией или кулинарией.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков начинается период рассеянности, невнимательности, склонности к ошибкам и искажению информации.

Воздержитесь сейчас от купли-продажи транспортных средств и гаджетов. При планировании поездок тщательно проверяйте исправность транспорта и средств связи, наличие документов и билетов.

Некоторых затянет чрезмерное увлечение психологией, религией, оккультными науками. Постарайтесь сделать свои дела максимально комфортными и сосредоточьтесь на полезных занятиях, таких как медитация или йога.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды рекомендуют отложить решение финансовых вопросов и коммерческое взаимодействие с социальными группами. Чтобы избежать непредвиденных материальных потерь и серьезных недоразумений не рискуйте брать кредиты или одалживать взаймы, даже друзьям.

Внедрение интернет проектов и планирование будущего потребует неординарного подхода, уничтожения привычных стереотипов. При этом некоторая доля эксцентричности способствует проявлению творческих способностей.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев переоценка собственных сил и способностей вызывает риск ввязаться в непосильные проекты. Вы на этапе, когда будете стремиться устранить все, что больше не служит вашей цели.

Но получается наоборот. Желание держать все под контролем лишь создает препятствия в осуществлении личной инициативы и снижает активность. Лишь со временем борьба за успех и социальное положение может принести свои плоды. А вот занятие любимым делом скрасит будничные дни и принесет душевный подъем.

Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит воздержаться от дальних поездок, запуска новых проектов и рекламных кампаний, а также решения юридических вопросов.

Из-за неправильно предпринятых шагов, велик риск обретения серьезных неприятностей, вплоть до судебных разбирательств и штрафов. Но через философское отношение к делу открывается путь к развитию и выходу на новый уровень. А ваши дипломатические навыки всегда помогут быть на высоте.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам нужно быть готовыми к ситуациям непредвиденного характера. Сфера финансов, совместного владения капиталом и крупного бизнеса требует пересмотра и обновления.

Если вы чувствуете, что жизненные обстоятельства напрягают и вызывают болезненную реакцию, то постарайтесь сменить обстановку. Новые впечатления пойдут вам на пользу. Излишнее напряжение поможет сбросить интенсивная физическая нагрузка, поход в баню или новизна в чувственных наслаждениях.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждет проверка на прочность супружеских отношений или делового партнерства. Возникают сложности в достижении компромисса и договоренностей с противоположной стороной.

При продвижении по карьерной лестнице или выстраивании отношений с начальством необходимо придерживаться субординации. В этот период повышение профессионального авторитета и деловой репутации приходят через работу над собой и самоорганизованность. В одежде отдайте предпочтение классическому стилю в сдержанных тонах.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут слишком остро реагировать на критику в свой адрес, причем независимо от того, является она конструктивной или нет.

Вероятность оказаться в центре интриг или служебного разбирательства высока, но можно избежать сложностей, если провести эти дни дома, а также перестать искать недостатки у других.

В это время не стоит участвовать в рекламных кампаниях, масштабных мероприятиях и юридических делах. Используйте наработки этой недели, чтобы скорректировать дальнейшие усилия.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев стремление завязать новые романтические отношения превращают в охотника за жертвой. Такой подход к любовной сфере принесет лишь разочарования и даже стресс.

Увлечение экстремальными видами отдыха и спорта создают предпосылки травм и перегрузки организма. Выброс адреналина лучше направить на борьбу с несправедливостью, повысить творческую и деловую активность, а также смело отстаивать собственные интересы.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы ловят себя на ощущении неуверенности в себе, если рядом нет спутника жизни или близкого человека. Некоторые склонны к проявление холодности по отношению к супругам или родственникам.

Возможны семейные раздоры, связанные с недвижимостью. Чтобы минимизировать вероятность конфликта, переключитесь с бытовых дел на общение с друзьями и близкими по духу людьми. Старайтесь быть добрее к окружающим, даже если ваши чувства к ним неоднозначны.

Также относитесь и к своему жилому пространству — обновите и украсьте интерьер, сделайте легкий ремонт или уборку.