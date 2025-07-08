Глава МЧС РФ Куренков встретился с азербайджанским коллегой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Российский министр выразил признательность Азербаджану за организацию эвакуации граждан РФ из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта.

Новые вызовы и угрозы требуют не только совершенствования навыков, техники, но и слаженной работы от всех чрезвычайных ведомств. Об этом заявил глава МЧС России в Баку.

Здесь Александр Куренков возглавил заседание Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны, куда входят более 60 стран. В ходе визита он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой.

В частности, отметил помощь Баку в эвакуации россиян из Ирана во время недавнего конфликта с Израилем. Обсудили министры и развитие двустороннего партнерства.