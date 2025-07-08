«Нам придется»: Трамп пообещал продолжить накачивать Украину оружием

Фото, видео: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Amanda Jett; 5-tv.ru

Ранее в Пентагоне уверяли, что новых поставок не будет.

Новое неожиданное заявление американского лидера обернулось переполохом в Белом доме и Пентагоне. Дональд Трамп резко сменил риторику и пообещал продолжить накачивать Украину оружием. Но никто из подчиненных президента, видимо, об этом не знал. Чиновникам пришлось буквально на ходу оправдываться за своего босса и сочинять новые легенды. Что из этого получилось — объяснит корреспондент «Известий» Дмитрий Торощин.

«Заявления, прозвучавшие минувшей ночью в Вашингтоне, буквально сотканы из противоречий. Все началось в Белом Доме на ужине в честь израильского премьера. Вот Нетаньяху делает Трампу подарок — протягивает письмо с номинацией на Нобелевскую премию мира. И уже через несколько минут кандидат начинает раздавать обещания о поставках оружия Украине», — рассказывает корреспондент.

«Вы планируете отправить больше оружия Украине?» — спросил журналист

«Да, мы собираемся сделать это, ведь по ним сейчас так сильно бьют. Так что нам придется дать им больше оружия», — ответил президент США Дональд Трамп.

Но всю неделю в Пентагоне твердили — новых поставок не будет, а всего за несколько часов до ужина в Белом доме его пресс-секретарь объясняла, почему.

«Пентагон производит ревизию всего оружия, всей помощи и всей поддержки, которые США предоставляют по всему миру. Это приказ министра обороны. Он хочет убедиться, что наша помощь соответствует интересам Америки», — говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

То же самое заявляла и спикер Госдепартамента. Темми Брюсс даже настаивала, что остановка байденовских поставок рассматривается, как необходимость. Для того, чтобы сесть за стол переговоров.

«Приоритетом нашего президента остается прекращение российско-украинского конфликта путем долгосрочного урегулирования, путем переговоров, начиная с немедленного прекращения огня», — отмечала пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс.

И вот, как только Трамп впервые за свой второй срок заговорил о возобновлении военной помощи Украине, все начало переворачиваться с ног на голову. Первым это сделал опять Пентагон.

«По указанию президента Трампа министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств», — заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Если будет принято решение о «разморозке» последней поставки, то не такая уж она и оборонительная. Да, в ней есть снаряды для противоракетных систем Patriot, но пакет скорее наступательный: гаубицы, ракеты Hellfire, Himars, гранатометы. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что Трамп якобы пообещал Зеленскому «столько оружия, сколько сможет дать».

«Такую быструю смену курса, которую, вообще-то, нужно готовить заранее, многие объясняют тем, что Трамп вновь торговался с Зеленским. И теперь тот на предложение „попрыгать“ спрашивает лишь — как высоко. Похоже, именно ради военных поставок тот готов увольнять и собственных чиновников. По данным уже британской Financial Times глава киевского режима пообещал заменить близкую к демократам посла Украины Оксану Маркарову, прославившеюся вот этой сценой во время провального визита Зеленского в Белый дом», — рассказывает корреспондент.

Но истинные причины могут быть, как это принято, чисто экономическими. Министр экономики Украины, говоря о ресурсной сделке с США, основные пункты которой почти никто так и не видел, проговорилась — появились изменения. Юлия Свириденко не рассказала, какие требования выдвинули Штаты, но призналась — Киеву разрешили использовать совместный фонд не только на мирные нужды.

«Во время нашей последней встречи с министром Бессентом в Канаде в ходе саммита G7 мы обсуждали возможность использования фонда для финансирования оборонных проектов», — рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В рамках этого этого фонда возможно осуществлять проекты в области обороны?» — спросили у нее.

«Да!» — ответила Свириденко.

И вот тут возникает самый главный вопрос: как же киевский режим сможет выполнить свою часть сделки, если обещанные американцам залежи редкоземов уверенно переходят под контроль России? Как например добывать металл уже на втором отбитом у ВСУ месторождении лития у поселка Шевченко на западе Донецкой области?