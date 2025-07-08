Гражданский летательный аппарат упал на частный жилой дом в Казани
Фото, видео: 5-tv.ru
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В результате инцидента начался пожар.
Гражданский летательный аппарат упал на частный дом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
По данным казанских властей, незадолго до этого в небе проводились испытания гражданского дрона. Летательный аппарат упал в результате потери управления в 9:10 в СНТ «Дубки» на дачный участок.
В результате инцидента начался пожар, который быстро потушили прибывшие на место оперативные службы.
«По данным оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.
На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видны последствия от падения дрона: поваленные деревья и части разрушенного дома.
Транспортная прокуратура проводит проверку после случившегося. На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возникший после взрыва пожар потушили в жилом доме в Саратовской области. На данный момент сообщается о повреждении трех квартир. Над одной из них крыша частично обрушилась. Вся земля у дома усыпана битым стеклом и кирпичами. Территория вокруг пятиэтажки оцеплена, жильцов эвакуировали.