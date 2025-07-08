Комплименты после развода: Галустян публично обратился к бывшей жене

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Весной пара объявила о расставании после 18 лет брака.

Юморист и актер Михаил Галустян публично поздравил бывшую жену после новостей о разводе. Артист обратился к экс-супруге Виктории на своей странице в социальных сетях.

У бывшей возлюбленной Михаила 7 июля был день рождения, и актер не забыл ее поздравить.

«С днем рождения, красотка!» — написал Галустян.

Виктория знак внимания оценила и ответила ему столь же лаконично.

«Спасибо, дорогой», — поблагодарила она бывшего мужа.

Весной супруги Галустян объявили о разводе после 18 лет брака. Точную причину они не назвали, пояснив свое решение загадочным «иногда жизнь меняет свои сценарии». Это породило волну слухов и предположений, в которых чаще всего в разрыве обвиняли Михаила. Ему даже приписывали роман с беременной девушкой-визажистом.

Однако на защиту бывшего возлюбленного встала Виктория. Она заявила, что никто никого не придавал, развелись они без скандалов и дележа финансов, более того, остались хорошими друзьями.

«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой», — написала она на своей странице в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что улетела за границу с Михаилом Галустяном.