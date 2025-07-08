Комитет ГД единогласно поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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На данный момент он занимает место временно исполняющего министра транспорта России.

Комитет Государственно Думы по по транспорту единогласно единогласно поддержали кандидатуру экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост министра транспора РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Государственную Думу кандидатуру Андрея Никитина для назначения на должность министра транспорта.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. Окончил Государственный университет управления в 2001 году, после чего продолжил обучение в аспирантуре того же учебного заведения. Завершил ее в 2006 году.

Никитин имеет степень доктора экономических наук, а в начале своей карьеры он работал в частном секторе. С 2009 по 2011 год занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания „Рускомпозит“», затем перешел на государственную службу — с 2011 по 2017 годы руководил Агентством стратегических инициатив, где курировал проекты, направленные на поддержку предпринимательства и развитие новых направлений экономики.

В феврале 2017 года указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Уже в сентябре того же года он одержал победу на выборах и официально возглавил регион, занимая эту должность до начала 2025 года.

С 7 февраля 2025 года Андрей Никитин работал заместителем министра транспорта России.