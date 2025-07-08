«Эмоциональный взрыв»: Алина Загитова о том, как борется с хейтом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Олимпийская чемпионка посвятила свое ледовое шоу «Ассоль» каждому, кто сталкивался с травлей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подняла значимые для общества и личные темы в своем рок-мюзикле «Ассоль». Подробностями спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях, где опубликовала отрывок из ледового шоу.

«В рок-мюзикле, на мой взгляд, мы подняли важные социальные темы. Именно поэтому десятая сцена, этот „Хейт Ассоль“, стал для меня настоящим эмоциональным вызовом. Этот номер получилось очень личным, он о моих переживаниях, чувствах и эмоциях», — написала Алина.

Она добавила, что одни из ключевых тем представления — непринятие обществом и буллинг. Для фигуристки было важно заставить людей испытать сильные эмоции и задуматься о своих словах и поступках. И чтобы те, кто сейчас переживает нечто подобное, смогли осознать, что они не одни.

Спортсменка подчеркнула, что три своих сольных номера ставила самостоятельно. Это стало первым подобным опытом в жизни Загитовой.

«В них я постаралась сказать: „Нет!“ этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту. Я хотела показать, что каждый человек — это целый мир, полный талантов и возможностей. Каждый человек заслуживает уважения, даже если он не вписывается в узкие рамки общества», — заявила Алина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как Загитова создает музыку для своего ледового рок-мюзикла.