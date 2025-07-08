В парламенте Армении произошла потасовка

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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В ней участвовали сотрудники Службы безопасности, депутаты и их помощники.

Выступление члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна закончилось массовой потасовкой, сообщается в Telegram-канале агентства «Sputnik Армения».

Саркисяна хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта». После окончания его выступления, в котором он заявил, что уходит домой и намерен ждать решения там, к нему подбежал член фракции «Гражданский договор» Ваге Галумян. После этого началась драка.

В потасовке участвовали сотрудники Службы безопасности, депутаты и их помощники.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Священнослужителю предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Также суд ограничил контакты архиепископа. К нему будут допускаться только близкие родственники и адвокаты. Защита планирует обжаловать приговор.

Ранее сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако встретили отпор со стороны верующих и священников.