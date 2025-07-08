Нашел единственную и неповторимую: SHAMAN представил новую песню «Она того стоит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Композиция появилась на цифровых музыкальных площадках в День семьи, любви и верности.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный публике как SHAMAN, в День семьи, любви и верности представил новую песню под названием «Она того стоит».

Ее история повествует о красоте некой женщины, которая без оружия может завоевать самых лучших мужчин и способна вдохновить на создание великих произведений. Такой даме все готовы поклоняться и покоряться, в том числе и лирический герой песни.

Кажется, он нашел ту единственную и неповторимую. Узнал ее по только ему понятным знакам и голосу сердца.

«Не смотрит в глаза мне — уходит беспечно, она того стоит, чтобы ждать ее вечно», — поет артист в своей песне.

Музыкальные линии композиции разворачивается постепенно: к задающему ритм тиканью часов присоединяется синтезатор и следом легкий — словно стук каблуков — намек на ударные.

Затем идет ритмичное нагнетание, которое проносит слушателя через все стадии поклонения: восхваление, воспевание, очарование, преклонение, боготворение. Яркий вокал SHAMAN в припеве дополнил динамику песни.

Ярослав Дронов выступил автором слов и музыки. Впервые композиция «Она того стоит» прозвучала 9 марта этого года на премьере концертной программы «Ты моя».

Песня уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

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