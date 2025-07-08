«Благо, бабушка была рядом»: Екатерина Волкова о недопустимой ошибке в воспитании дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артистка не считает себя идеальной матерью.

Актриса Екатерина Волкова и ее муж, танцор Андрей Карпов забывали забирать дочь Елизавету из детского сада. Об этом артистка рассказала в интервью журналу «ОК!».

Сейчас их наследнице уже 14 лет, но когда она была маленькой, у звездных родителей произошел неприятный инцидент. Пока Екатерина собиралась на Московский кинофестиваль, ее супруг должен был забрать дочь из детского сада.

«В итоге сидим на церемонии, звонит воспитательница и спрашивает, собираемся ли мы ее забирать. Я поворачиваюсь к мужу, он такой «Ой», — призналась Волкова.

Их из этой ситуации выручила бабушка девочки, которая находилась неподалеку.

Актриса подчеркнула, что подобная халатность со стороны родителей не допустима. Она не считает себя идеальной матерью, так как в процессе воспитания Елизаветы у звезды возникло много сложностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе. Знаменитость выложила на своей странице в социальных сетях загадочное фото с паспортом, и заявила о том, что ее жизнь изменилась на «до» и «после».